"الشارقة للكتاب" تعلن وزير الثقافة الجزائري "شخصية العام"

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، عن اختيار وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، شخصية العام الثقافية للدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 31 إلى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وجاء اختيار ميهوبي، تقديراً لجهوده في الحراك الثقافي والإعلامي العربي، إذ شغل مناصب عدة منها رئيس تحرير صحيفة الشعب، ومدير عام المؤسسة الوطنية للإذاعة الجزائرية، ومدير عام المكتبة الوطنية الجزائرية، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر.

وحول اختيار ميهوبي، أكد سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن تكريم معرض الشارقة الدولي للكتاب، لوزير الثقافة الجزائري، يجسّد واحدة من الرؤى التي كرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ ظل يؤكد أن المعرض ليس حدثاً سنوياً لدور النشر العربية والعالمية فقط، وإنما هو مشروع ثقافي يعنى، في واحدة من أولوياته، بتكريم القامات الإبداعية، وأصحاب الجهود الكبيرة في الحراك الثقافي العربي، وتاريخ منجزه المعرفي.

وأضاف العامري، أن سيرة وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، تحمل جهوداً وعلامات واضحة، تركت أثرها على الإعلام والأدب العربي، إضافة إلى مجمل ما قدمه من خدمة للغة الضاد، فهو صاحب رسالة معرفية أصيلة، تشهد عليها مؤلفاته وعمله الدؤوب طوال أكثر من أربعة عقود، قدم فيها للمكتبة العربية عشرات المؤلفات الأدبية والفكرية، وتنقل خلالها بين إدارة المؤسسات الإعلامية والثقافية.

وأوضح العامري أن معرض الشارقة الدولي للكتاب، دأب على تكريم الشخصيات الثقافية العربية، تأكيداً على دورها في خدمة المعرفة والإبداع العربي، بأشكاله كافة، وتكريساً لنماذج يحتذى بها من الأجيال الجديدة.

يشار إلى أن عز الدين ميهوبي، نال في العام 2017 من جامعة الدول العربية، جائزة التميز العربي للأداء الثقافي، كما اختاره ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين، شخصية العام الثقافية في العام ذاته.