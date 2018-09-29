"الشارقة للحضارة الإسلامية" يستضيف ورشة لتنمية الخيال الإبداعي

الشارقة 24:

نظمت مكتبة "اقرأ واستمتع" ورشة إبداعية بعنوان "التفكير الإبداعي"، بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، تناولت مفهوم التفكير والبرامج العالمية في تعليم التفكير والابداع، ومفهوم التفكير الإبداعي ومهاراته، بالإضافة إلى مراحل العملية الإبداعية، من الإعداد، ثم الاحتضان، والإشراقة، لتنتهي بالتحقق.

وأوضح الدكتور محمد بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أن التفكير الإبداعي هو أحد أنواع التفكير، والذي يكون خارج الصندوق وكاسر لحواجز المألوف لإنتاج أفكار إبداعية جديدة ومبتكرة وأصيلة.

وأضاف بن جرش، أن الفرد بحاجة للإبداع ليس فقط لحل المشكلات أو لمواجهة التحديات فقط، وإنما لتطوير الأداء في كل مجالات الحياة.

وتعرف المشاركين في الدورة التدريبية على استراتيجية سكامبر، وأدواته، وهو اُسلوب يسهم في تنمية الخيال وتعزيز الإبداع لدى الفرد، وقاموا بتطبيقه في تطوير المنتجات، وكتابتهم الإبداعية حيث تنافس المشاركين في مسابقة القصة المبتكرة باستخدام هذا الأسلوب.

ومن جانبها توجهت وداد بوشنين، رئيس مجلس إدارة مكتبة "اقرأ واستمتع"، بالشكر إلى الدكتور محمد بن جرش، على تلبية الدعوة، مشددة على أهمية الإبداع والابتكار الذي يساهم في تطور وتقدم الأمم.