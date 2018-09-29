صابر رجب: مشاركات مميزة بـ "كلباء للمسرحيات القصيرة" تثري الذائقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عبّر الفنان المسرحي صابر رجب، عن انبهاره بالمستوى اللافت لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وعلى مستويات التنظيم والمضمون.

وفي تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش مشاركته بفعاليات الدورة السابعة للمهرجان، أكد رجب، أن دائرة الثقافة بالشارقة تولي هذا المهرجان جل الاهتمام، وهو ما تؤكده شواهد التطور التي طالت كافة جوانبه.

وأضاف الفنان المسرحي، أن الدورة السابعة تتميز بتنوع واضح في العروض المشاركة، كما أكد على جودة الشكل والمضمون للكثير من المسرحيات التي شاهدها هذا العام، منوهاً إلى إن هذه السمات تثري ذائقة المشاهد وتعزز من الإقبال الجماهيري على مثل هذا النوع من المسارح.

ورأى الفنان الإماراتي المخضرم أن أثر المهرجان على الشباب المشاركين، يبدو جلياً في مخرجاتهم حيث الدقة والإتقان في التقنيات الفنية للأداء التمثيلي وعملية الإخراج.

واختتم رجب حديثه بالإشارة إلى أهمية مثل هذه المهرجانات في تخريج أجيال مسرحية شابة، هم عماد ومستقبل الحركة المسرحية في الوطن العربي، وليس على المستوى المحلي فحسب.