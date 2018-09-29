غانم السامرائي: "كلباء للمسرحيات القصيرة".. خطوة جادة نحو الاحتراف

الشارقة24 - وليد الشيخ:

أكد الدكتور غانم السامرائي أستاذ الأدب المقارن بجامعة الشارقة، أن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يعد فرصة ذهبية أمام المواهب الشابة تمهد لهم الطريق نحو عالم الاحتراف في مجالات المسرح كافة.

وأضاف في تصريح لـ "الشارقة 24" أنه تلمس من واقع مشاركاته المتعددة في دورات المهرجان، مدى التطور الفني والجمالي الذي يشهده المهرجان عاماً بعد الآخر.

ورأى السامرائي أن المهرجان يعد فرصة ذهبية ومتجددة أمام المواهب الشابة، تدفعهم نحو عالم الاحتراف المسرحي، سواء في الإخراج أو التمثيل، وذلك بما يوفره لهم من فرص الاحتكاك وتبادل الخبرات والتدريب المستمر على أيدي خبراء ومتخصصين.

واعتبر أستاذ الأدب المقارن بجامعة الشارقة، أن لجوء عدد كبير من المشاركين في المهرجان إلى مدارس المسرح العالمي، يعود بالنفع على الجمهور والمشاركين في آن واحد.