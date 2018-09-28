"ناشئة الشارقة" و "الإنماء التجاري" تنظمان برنامج "معالم"

الشارقة 24:

شارك 25 ناشئاً من منتسبي مركز ناشئة واسط في برنامج معالم السياحي، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، احتفالاً بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام.

ونُفذ البرنامج بهدف تعريف المشاركين بأهم المعالم السياحية والثقافية وأبرز الوجهات الترفيهية في إمارة الشارقة، عبر جولة سياحية شملت زيارات متنوعة، إضافة إلى تطوير قدراتهم في فن الإرشاد السياحي، وتمكينهم من وصف الأماكن عبر المزج بين أصالة الماضي بكل عاداته وتقاليده وقيمه العربية الأصيلة والسنع الإماراتي، وعصرية الحاضر بتقدمه وتقنياته.

وارتحل الناشئة بين أهم فترات التاريخ الإسلامي، في رحلة ثقافية شائقة إلى الماضي، عبر زيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وأقسامه المتعددة التي تشمل ست قاعات أساسية، إضافة إلى قاعة المعارض الخارجية التي يستضيفها المتحف على مدار العام، وشاهدوا المسكوكات والوثائق الإسلامية، والعملات المعدنية الخاصة بكل حقبة تاريخية بالشكل الذي يثير فضول المشاركين ويحفزهم على البحث والاطلاع، كما تعرفوا إلى طرائق وفنون شرح كل قطعة من مقتنيات المتحف.

ووسط أجواء تأملية رائعة، استمتع المشاركون بزيارة الغرفة الماطرة، وعاشوا تجربة متفردة عبر توجيه أقدامهم للحركة بحذر في الفضاء المعتم للأرضية التحتية، لتفادي هطول الأمطار في الغرفة التي تعتمد على أجهزة الاستشعار الحركي، والتي تُعد من أحدث الابتكارات الفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، بفضل مبادرات مؤسسة الشارقة للفنون، الداعمة والمنتجة للفن المعاصر.

وجاء هذا البرنامج انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على تعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الناشئة عبر التعرف إلى أهم المعالم السياحية، إضافة إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية الاقتصادية، وتعريفهم بقطاعاتها المختلفة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمامهم في مجال ريادة الأعمال، وإكسابهم المهارات اللازمة للقيام بدور فعّال في المجتمع.