المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم دورة "الأخلاق والتركية"

الشارقة 24:

أختتم المنتدى الإسلامي بالشارقة، الخميس، آخر محاضرات الدورة التدريبية تحت عنوان "التزكية والأخلاق"، ضمن برنامج الإجازة العلمية بالثقافة الإسلامية، وبهدف تفعيل دور المؤسسة الثقافية في صقل مفاهيم ثقافة المجتمع الإسلامية، والإدراك السليم لأنماط تقوية النفس وتزكيتها، وحث المجتمع إلى التمسك منظومة مكارم الأخلاق وفضائلها.

وقد شارك في الدورة لفيف من المهتمين في الثقافة الإسلامية وعدد من الوعاظ وأئمة دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

تناول فضيلة الشيخ عيادة بن أيوب الكبيسي، أستاذ الدراسات القرآنية خلال الدورة شرح كتاب "مدارج السالكين" لمؤلفه العلامة ابن القيم "رحمه الله"، وهو من أمهات الكتب في مجال "التزكية والأخلاق"، ويعالج هذا المنهج التطبيقي الفريد، والذي تأصل له الشريعة الغراء بعلاج الأمراض النفسية، ويدعو الأفراد إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل.

ويوفر المنتدى الإسلامي جهود وبرامج الإرشاد والتوعية المجتمعية في شتى شؤون الثقافة الإسلامية في إمارة الشارقة، حيث تمثل العصب الحياة الثقافية في المجتمع سواءً في المعاملات أو العبادات، ويقدم المنتدى مجموعة واسعة من الورش والدورات متنوعة المواضيع الثقافية والتخصصات العلمية مجاناً على مدار العام، يكرسها ضمن مشروع إمارة الشارقة الحضاري الفريد إمارة الشارقة في تحصين الإفراد بالثقافة الإسلامية، وتوعية المجتمع بالعلوم الشرعية وبالمعارف المستنبطة من التعاليم السمحة والمبادئ الغراء.