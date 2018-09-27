طلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يبدعون 80 لوحة موزاييك

الشارقة 24:





تمكن الطلبة من ذوي الإعاقة، في ورشة الموزاييك، التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، من إنتاج 80 لوحة فنية حتى الآن، رغم مضي ثلاث سنوات فقط، على تأسيس الورشة، ضمن مركز مسارات للتطوير والتمكين، بهدف تدريب الطلبة على مهارات أكثر، تمكنهم اقتصادياً واجتماعياً في المستقبل القريب.

وأشاد راني ميلاد مدرب ورشة الموزاييك، بالجهد الذي يبذله الطلبة، مؤكداً أن الشغف الذي أبدوه تجاه العمل منذ البدايات، يدل على رغبتهم في تطوير قدراتهم، وإتقان الحرفة التي يتم تدريبهم عليها بالشكل الأمثل.

وأوضح أن 12 طالباً من ذوي الإعاقة، تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً، يتدربون في الورشة، على أهم مهارات فن الموزاييك، وهو فن تاريخي كان يسمى بالفسيفساء، نظراً لاستخدام الحجارة الطبيعية فيه .

بدورهم، أكد طلاب الورشة من الأشخاص ذوي الإعاقة، حبهم للعمل الذي يقومون به، حيث أصبحوا قادرين على إنتاج مختلف لوحات الموزاييك الفنية، من مختلف الأحجام.