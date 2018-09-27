"الشارقة السينمائي للطفل" يعرض أفلاماً تمهيدية لدورته الجديدة

الشارقة 24 - وام:

أعلنت مؤسسة "فن"، عن تخصيص حزمة أفلام تبدأ عرضها، الأسبوع المقبل، في أماكن مختارة من إمارة الشارقة، قبيل انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، خلال الفترة من 14 – 19 أكتوبر المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وفي إطار جهودها لاستقطاب المشاهدين الصغار، وفرت "فن" المؤسسة المعنية في تعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، سيارة ليموزين مزودة بشاشة عملاقة وأنظمة صوت ذات جودة عالية، لعرض الأفلام الخارجية في كل من واجهة المجاز ابتداءً من 4 من أكتوبر المقبل حتى 18 منه، خلال المهرجان، وفي منطقة الزوراء يومي 3و6 أكتوبر المقبل، وستستمر العروض خلال المهرجان بمنطقة الخوانيج في دبي، من 9 حتى 13 أكتوبر المقبل.

ويعرض المهرجان، خلال أيام فعالياته 138 فيلماً، من 30 بلداً، وأكثر من 40 ورشة عمل متخصصة في مجال صناعة الأفلام، يقدمها نخبة من الخبراء إلى جانب مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية، التي تتطرق إلى أهم التفاصيل الخاصة بابتكار الأفلام السينمائية، ومناقشة القضايا المتعلقة بالتحولات التي طرأت على هذه الصناعة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المنتجين والمخرجين والعاملين في مجال السينما.