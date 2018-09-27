فعاليات القافلة الثقافية في الذيد تنطلق 4 أكتوبر

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



عقدت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، مؤتمراً صحافياً، في مبنى المجلس البلدي لمدينة الذيد، للإعلان عن برنامج القافلة الثقافية للعام الجاري بالمدينة، والمقرر تنظيمها بالقرية التراثية، في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.



حضر وقائع المؤتمر، سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وراشد محمد الطنيجي نائب رئيس المجلس، وعلي الطنيجي مدير بلدية الذيد، والدكتور سالم زايد الطنيجي أستاذ الدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا بالشارقة، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية لدائرة الثقافة، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة وموظفي وموظفات الدائرة بالشرقية.



ورحب سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، في كلمة له بالحضور، وتحدث عن مدينة الذيد وما يميزها من موروث ثقافي وشعبي، مستعرضاً بعض العادات والتقاليد التي يتمسك بها الأهالي حتى يومنا هذا، وأكد أهمية المهرجانات التي تنظمها دائرة الثقافة ومنها القافلة الثقافية، في إحياء الموروث الشعبي والحفاظ على الهوية والمكون الثقافي والتراثي، بفعاليات مميزة ينتظرها الأهالي من عام إلى آخر بشغف.



من جانبه، أكد محمد السويجي، حرص واهتمام الدائرة الدائم بإقامة تلك البرامج منذ 1997، لإبراز أهمية تلك المناطق وتاريخها حتى تبقى في ذاكرة الأجيال المقبلة، وأثنى على جهود المجلس البلدي لمدينة الذيد، وبلدية المدينة، في التعاون مع الدائرة لإنجاح الفعاليات بكل السبل.



وأعلن السويجي، أن برنامج القافلة الثقافية بالذيد هذا العام، يضم العديد من الفعاليات المتنوعة، بدايةً بمعرض فني للفنون التشكيلية في كلباء، ثم باستعراض تراثي لفرقة دبا الحربية، ومن ثم مشاركة المسرح الحديث بالشارقة بمسرحية للأطفال.



كما تتضمن القافلة، أمسية شعرية لعدد من الشعراء، منهم علي الشوين، وعبد الله بن ذيبان، وعوض النعيمي.



وأوضح أن الحدث الأكبر في القافلة، يتمثل في أوبريت ضخم بعنوان "شريعة الذيد"، من الباحث الدكتور سالم زايد الطنيجي، وفكرة محمد السويجي، وتأليف حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي، وبمشاركة ممثلين من أبناء المنطقة وخارجها.