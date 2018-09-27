الدرمكي: فخور باختياري شخصية الدورة الـ 7 لـ "كلباء للمسرحيات"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أكدّ الفنان المسرحي القدير فيصل الدرمكي أن اختياره شخصية الدورة السابعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، محل فخر واعتزاز، وقرار أثلج صدره، لاسيما أن المهرجان يحمل اسم مدينته الأم.

وقال الدرمكي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش انطلاق فعاليات المهرجان، إن الدورة الجديدة تشهد قفزة نوعية من الناحية الفنية وكم المشاركات، علاوة على زيادة نسب الإقبال الجماهيري.

واعتبر إن أي فعالية مسرحية تهدف في المقام الأول لاستقطاب الجمهور وتقديم رسالة ومضمون فني محترم وراقٍ، وهذا ما يؤكد نجاح مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في تحقيق أهدافه عاماً بعد عام.

وأوضح المخرج والممثل المسرحي الكبير، أن المهرجان نجح بالتوازي مع ما أسلف من أهداف، في خلق حالة إيجابية في صفوف المواهب الشابة بإتاحة العديد من الفرص أمامهم عبر الدورات والورش التدريبية، وختاماً بالمنافسات المسرحية.

وتوجه الدرمكي بأسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه السخي للمسرح والمسرحيين، كما توجه بالشكر والتقدير لدائرة الثقافة لاختيار شخصية الدورة السابعة للمهرجان.