حميد سمبيج: "كلباء للمسرحيات القصيرة" تظاهرة ثقافية لها طابع خاص

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد المخرج والممثل الإماراتي القدير حميد سمبيج أن الحركة المسرحية محلياً وعربياً ودولياً تدين بالفضل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يقدم سموه لها من دعم ورعاية لامحدودة.

وذكر أن هذا الدعم ليس بغريب على صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو الكاتب والمثقف والأكاديمي البارز الذي يبرهن بمواقفه على أهمية دور المسرح وتأثيره في المجتمع.

ووصف سمبيج في تصريحات لـ "الشارقة 24"على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الـ 7 لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وصف المهرجان بتظاهرة مسرحية مميزة بطابعها الشبابي الخاص.

وأشاد بجهود دائرة الثقافة في تنظيم هذا الحدث السنوي الرائع، وحرص الدائرة على دعم المواهب الشابة مما صنع حالة مسرحية نموذجية مختلفة.

واعتبر إن الحضور المميز والكبير للمسرحيين والنقاد والأدباء من مختلف الدول العربية لفعاليات المهرجان، يعزز من قيمته ويضيف إلى رصيده، كما يسهم في تحقيق أهدافه؛ بخلق حالة من الحوار البناء التي تعود بالنفع على المواهب الشابة.