حبيب غلوم:" كلباء للمسرحيات القصيرة" رافد هام لصناعة جيل مسرحي واعد

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد المنتج والفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم أهمية دعم روّاد الفن المسرحي وكبار الفنانين للأجيال الشابة والمواهب الصاعدة، ومساندتهم بكافة السبل.

وأضاف إن هذا النهج مستقى من فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يحرص أشد الحرص على توفير الروافد الداعمة للمواهب الشابة.

واعتبر غلوم في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش انطلاق فعاليات الدورة الـ 7 لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة؛ إن المهرجان رسخ أقدامه كأحد هذه الروافد الهامة لصناعة جيل مسرحي واعد من الشباب الموهوبين.

ورأى الفنان الإماراتي الكبير، إن الحركة المسرحية في حاجة ماسة لتجديد الدماء دون تحميل المواهب الصاعدة أكثر من طاقتهم، وهو ما يحققه المهرجان حسب قوله بإتاحة الفرصة لهم، وتعزيز مواهبهم بالتدريب والتجربة والاحتكاك بالخبرات.

وفي الختام أشاد الدكتور حبيب غلوم بما يشهده المهرجان من تطور على صعيد كم ومضمون المشاركات، فضلاً عن الإقبال الجماهيري اللافت على عروضه وفعالياته.