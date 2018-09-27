"كلباء للمسرحيات القصيرة" يفتتح عروضه "بالطاعون"

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء؛ انطلقت مساء الأربعاء فعاليات النسخة السابعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة كلباء.

كما حضر فعاليات حفل افتتاح المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، كلاً من سعادة عبد الله العويس عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافة، وسعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وحشد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية ونخبة من المسرحيين والأدباء والنقّاد من الدولة ومختلف البلدان العربية.

في مستهل حفل الافتتاح قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وسعادة عبد الله العويس بتكريم الفنان القدير فيصل الدرمكي لاختياره شخصية المهرجان في دورته الجديدة.

وفي مسرح مكتمل العدد، كان الجمهور على موعد مع مسرحية "الطاعون" في أول عروض الدورة السابعة للمهرجان الذي يتضمن تقديم 10 عروض مسرحية خلال أيامه التي تختتم في 30 سبتمبر الجاري.

"الطاعون" مسرحية عن نص للمؤلف الفرنسي "ألبير كامو"، أخرجها سعيد الهرش، وتتناول معاناة سكان إحدى المدن من حاكم المدينة الديكتاتوري، وارتضاءهم الذل خوفاً من الطاعون الذي تفشى بالمدينة، مجسداً في هيئة رجل يشرع في قتل كل من يصادفه.

ثاني العروض المسرحية جاء بعنوان "في العربة" للمخرج الشاب يوسف المغني، وهي مسرحية للمؤلف الفرنسي "آرثر آداموف"، وتنتمي لمسرح العبث.

الندوات التطبيقية لعروض اليوم الأول، شهدت حضوراً كبيراً لنخبة من المسرحيين والفنانين الإماراتيين، من بينهم الدكتور حبيب غلوم، والفنان أحمد الجسمي، والفنان حميد سمبيج، والفنان فيصل الدرمكي، وعشرات الأدباء والنقّاد والممثلين والمخرجين من مختلف الدول العربية.

وتتميز الدورة السابعة للمهرجان بزخم كبير من حيث عدد المشاركين من المخرجين والممثلين الشباب في 10 عروض دسمة، تأهلت للمشاركة بقرار لجنة التحكيم بعد منافسة محتدمة بين 20 مسرحية، كما تشهد الدورة الحالية مشاركات عدد من الهواة للمرة الأولى من مواهب ونتاجات المسرح المدرسي.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تتضمن ملتقى فكري بعنوان "المسرحيات القصيرة بين النص والعرض"، والمقرر تنظيمه يوم 29 سبتمبر وقبل يوم واحد من الختام.