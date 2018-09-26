اليابان ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب الـ 37

الشارقة 24:

اختارت هيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، اليابان ضيف شرف الدورة الـ 37 للمعرض، الذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر، حتى 10 نوفمبر المقبلين، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك ليطلع القراء والمثقفين العرب على كنوز الثقافة والمعرفة التي تحفل بها منطقة شرق آسيا، وتكريماً للتجارب الحضارية المتميزة.

ووقع الاختيار على اليابان ضيف شرف المعرض، احتفاء بإنجازاتها الحضارية المتميزة التي شكل الكتاب فيها عاملاً ومحركاً رئيساً في بناء الثقافة وتشكيل الأخلاق الاجتماعية، حيث تمتلك اليابان تاريخاً حافلاً بالمنجزات والأسماء الأدبية والثقافية الكبيرة على صعيد الرواية والسينما والموسيقى وغيرها، إضافة إلى مكانتها المتميزة في إثراء القطاع الثقافي بالعديد من الأعمال لروائيين يابانيين متميزين ترجمت أعمالهم للغة العربية، أمثال الروائي يوكو ماشيما وكينزو أشيغورو الفائز بجائزة نوبل للآداب، وهاروكي موراكامي وغيرهم من الأسماء الثقافية المبدعة.

وتشارك اليابان في المعرض، ضمن جناح خاص يجسد في تصميمه ملامحها الحضارية والثقافية، حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والورش، احتفاء باللقب بجانب عقد العديد من الندوات والحواريات الأدبية والإبداعية المتنوعة لنخبة من الأدباء والفنانين اليابانيين.

وأوضح سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعتبر حاضنة تجمع الفئات الاجتماعية كافة من شعوب مختلفة مع الحضور المكثف للمنجزات الحضارية، بهدف إثراء الثقافات المختلفة بأفضل ما في كل منها وصياغة ذاكرة مشتركة للشعوب جوهرها الإبداع والمعرفة، لذا يشكل اختيار اليابان ضيف شرف المعرض إضافة جديدة لمشروعه الحضاري، الذي يتمثل في استعراض التجارب المتميزة للشعوب، وكيف استطاعت عبر إنتاجها الأدبي والفني أن تعزز التناغم في ثقافتها بين الحداثة والأصالة وبين المدنية والأخلاق التاريخية .

وأكد سعادته أن فرادة التجربة اليابانية هي نتاج لفرادة علاقتها بالكتاب واحتضانها للكتاب والمبدعين، لذلك حرصنا في الدورة الـ 37 للمعرض على اختيار اليابان ضيف شرف لتقديم منجزها الحضاري والإنساني إلى القارئ العربي والإماراتي، إذ لا يمثل الاختيار فرصة للاطلاع على التجربة الإبداعية اليابانية، وحسب وإنما يعد جسراً جديداً نحو ثقافة شرق آسيا بكل ما تزخر به من مضامين وتاريخ وتجارب شكلت إضافة للمسيرة الإنسانية بأكملها.

وأضاف سعادة العامري، أن المعرض يحرص كل عام على تقديم الجديد والمختلف إلى القارئ العربي، وذلك ضمن رؤية مركزية شكل معالمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد أن المعرفة والإبداع بوابة واسعة لتلاقي الحضارات، وتجاوز كل أشكال الاختلاف وتقريب وجهات النظر خدمة لمشروع الشارقة الحضاري الذي يستند في أساسه، إلى تعزيز المشتركات الإنسانية، وفتح مسارات جديدة لتحقيق السلام والخير والتعايش.

من جانبه، أعرب الدكتور أكيما أوميزاوا قنصل عام اليابان في دبي عن تشرفه اختيار اليابان ضيف شرف الدورة السابعة والثلاثين، من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويسعدنا أن يعرض جناح اليابان أمام جمهور المعرض مجموعة من الأعمال المتنوعة، التي تلقي الضوء على الثقافة اليابانية، وتغطي مختلف المجالات بما في ذلك الأدب والمأكولات والطبيعة والتكنولوجيا.

وتوجه الدكتور أوميزاوا بالشكر إلى سعادة أحمد العامري، على فرصة اختيار بلاده ضيف المعرض لما لها من أثر على التعريف بتجربة اليابان في قطاع النشر أمام القراء في دولة الإمارات والمنطقة، مبرزاً أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز الروابط الثقافية بين اليابان والإمارات وخاصة إمارة الشارقة، وتوفير منصة للتبادل الثقافي والحضاري بين مختلف الشعوب على أرض ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم.

وتحفل الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل، يضم العديد من الندوات الفكرية والأدبية والجلسات الحوارية والنقاشية والأمسيات الشعرية بجانب حفلات تواقيع الكتب التي تتيح لزوار المعرض فرصة اقتناء أحدث إصدارات الكتاب العرب.