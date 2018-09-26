"الإماراتي لكتب اليافعين" ينظم ورشة "كيف تؤلف كتب صامتة"

الشارقة 24:

بعد النجاح اللافت الذي حققه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في فعاليات معرض الكتب الصامتة في دورته الثانية 2017، وإنتاج أول ثمانية كتب إماراتية صامتة، ينظم المجلس للعام الثاني على التوالي، ورشة "كيف تؤلف كتب صامتة"، للمساهمة في زيادة إنتاج الكتب الصامتة الإماراتية، القادرة على سرد حكايات وقصص تتجاوز حاجز اللغة.

ويدعو المجلس الإماراتي لكتب اليافعين الفنانين والرسامين المتخصصين في إنتاج كتب الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في هذه الورشة التي تقام ضمن فعاليات معرض الكتب الصامتة في دورته الثالثة 2018، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، في منطقة العين بمكتبة زايد المركزية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والذي يستمر حتى 18 أكتوبر المقبل.

وتقدم ورشة العمل الفنانة والرسامة الفنلندية إيمي جورمالينين، الحاصلة على درجة الماجستير في التصميم الجرافيكي، والمتخصصة بالرسم وسرد القصص المصوَّرة ورسوم كتب الأطفال، ويتعرف المشاركون خلال الورشة التي تستمر على مدار 4 أيام، على جميع الخطوات المطلوبة لتصميم كتاب صامت بدء من تكوين فكرة الكتاب ثم ترتيب سير الأحداث وصولاً إلى تنسيق وتصميم الكتاب.

وتتحدث الورشة عن دور الصور والتصاميم والرسوم بسرد الأحداث وإثارة المشاعر التي تنجح الكلمة المكتوبة والنصوص الأدبية في التعبير عنها بسهولة إضافة إلى دورها في تحفيز خيال الأطفال وتفكيرهم عند تفسيرهم لحبكة القصة وشخصياتها والعبر المستخلصة منها.

ويجب أن يكون الرسامين ومصممي الجرافيك المهتمين بالمشاركة في الورشة، على اطلاع ومعرفة في الفن والتصميم الجرافيكي وأساسيات الرسم مثل تعابير الوجه والحركة والمنظور والأسلوب، وينبغي أن يكون المشاركين متقنين لتقنيات الرسم باليد والرسوم التوضيحية بأقلام الرصاص والحبر، وبعد الانتهاء من ورشة العمل، يجب على المشاركين الاستمرار في تأليف كتبهم الصامتة، وسيكون هناك متابعة مستمرة لرؤية تقدم كتبهم من خلال اجتماع شهري.

وتعقد الورشة خلال الفترة الممتدة من 1-4 أكتوبر الجاري، باللغة الانجليزية، وعلى الراغبين بالمشاركة، إرسال السيرة الذاتية المختصرة من (60 - 100) كلمة، وعينات من أعمالهم على [email protected] ، أو التواصل على رقم 065542111.

وتتضمن قائمة الكتب الصامتة التي أنتجتها الورشة في الدورة الثانية، 8 مؤلفات صامتة إماراتية هي كتاب "نهار وليل" للرسامة علياء الشامسي، وكتاب "هيا حلق" للرسامة علياء البادي، وكتاب "آه إنه ينتفخ" للرسامة عائشة البادي وكتاب "حين تفتح الكتاب" للرسامة ميثاء الخياط، وكتاب "رحلة فضاء" للرسامة مريم أحمد، وكتاب "قلم" للرسام ناصر نصر الله، وكتاب من "المحار إلى الحضارة" للرسامة سارة عبد الهادي، وكتاب "حتى ولو" للرسامة وفاء إبراهيم.

ويعد المجلس الإماراتي لكتب اليافعين الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين؛ وهو منظمة غير ربحية تمثّل شبكة عالمية من الأشخاص حول العالم ممن تعهّدوا بتأمين الكتب للأطفال، وتعزيز ثقافة القراءة لديهم، وتسعى هذه المنظمة إلى الترويج للوعي العالمي من خلال كتب الأطفال ومنحهم إمكانية الوصول إلى الكتب ذات المعايير الأدبية والفنية العالية، بالإضافة إلى تأمين الدعم والتدريب اللازمين للمؤلفين والرسامين المهتمين بأدب الأطفال.