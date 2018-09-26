وسام "فارس للفنون والأدب" الفرنسي لإماراتيتين

الشارقة 24 – وام:

سلم لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الدولة، خلال حفل أقيم بمقر السفارة الفرنسية في أبوظبي، كلاً من حصة الظاهري، ومنال عطايا "وسام فارس للفنون والأدب" الممنوح من وزارة الثقافة الفرنسية، تقديراً لمساهمتهما الكبيرة في نجاح التعاون الثقافي الإماراتي الفرنسي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من الحوار الثقافي الإماراتي-الفرنسي في أبوظبي.

وأعرب السفير الفرنسي بهذه المناسبة عن سعادته الغامرة بتكريم المواطنتين الإماراتيتين حصة الظاهري ومنال عطايا لدورهما في تعزيز الحوار بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة في مجالات الفنون والثقافة من خلال عملهما في متحف اللوفر أبوظبي وهيئة متاحف الشارقة.

وأكدت الظاهري بهذه المناسبة، أن بناء صرح ثقافي يجسد حوار الثقافات، كان حلماً ورؤية مشتركة بين قادتنا والقيادة الفرنسية بجهود مثابرة إلى خطة عمل تحققت على أرض الواقع بمتحف اللوفر أبوظبي.

وبدورها قالت عطايا "يشرفني للغاية أن أحظى بهذا التكريم وأتقدم بشكري لحكومة فرنسا على هذا الشرف الكبير، وإنه لمن دواعي سروري أن أقدم عملاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لكونه قدوة ملهمة لي ولدعمه المستمر".