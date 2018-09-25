مدرسة "الأمل للصم" بالشارقة تحتفي بأسبوع الأصم العالمي

الشارقة 24:





بمجموعة مميزة من الفعاليات الهادفة، وتحت شعار "مع لغة الإشارة الجميع مدمج"، تحتفي مدرسة وروضة الأمل للصم بأسبوع الأصم العالمي خلال الفترة من 23 ولغاية 28 سبتمبر 2018 .

يأتي الاحتفال هذا العام تزامناً مع اليوم الدولي للغة الإشارة، الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بداية من سبتمبر 2018، بهدف رفع مستوى الوعي بلغات الإشارة، وتعزيز وضعها في جميع المحافل العالمية.

وأكدت عفاف الهريدي، مديرة مدرسة الأمل للصم، السعي المستمر لتعليم الأشخاص الصم، وفق أفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى الشهادة الجامعية، معتمدة في ذلك على ازدواجية اللغة "المنطوقة والإشارة".