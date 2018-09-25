مدينة الشارقة للإعلام تستضيف طلبة برنامج "مواهب المستقبل"

الشارقة 24:

استضافت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، المنطقة الحرة المبتكرة للمنشآت المتخصصة في الصناعات الإبداعية والإعلامية، 20 طالباً من نخبة المواهب الفنية الطلابية، وذلك ضمن برنامج مواهب المستقبل، الإثنين 24 سبتمبر، 2018، في المدينة.

ووقع الاختيار على هؤلاء الطلبة، وجميعهم من مدارس الشارقة، خلال شهر يوليو الماضي، لابتكار أعمال فنية تعكس رؤيتهم لـ"مستقبل الشارقة"، كما تواجدت الفنانة ومدربة الفنون المقيمة في دولة الإمارات، جيسنو جاكسون، والتي تم تكليفها بتوجيه الطلبة خلال كافة مراحل المشروع أثناء فترة الصيف.

وسيتم عرض الأعمال الفنية لهؤلاء الطلبة، في معرض خاص سيُقام في المقر الرئيسي الجديد لمدينة الشارقة للإعلام "شمس"، كما سيتم توزيع جوائز على الأعمال الفائزة، والتي سيتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم خلال الأسابيع المقبلة، وسيقام المعرض خلال افتتاح المقر الجديد لـ "شمس"، والمقرر قبل انتهاء العام الجاري.

وأكد سعادة الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن مستوى المواهب الفنية التي شاهدها أذهله وأدهشه، متوجهاً بالتهنئة للمشاركين الشباب على جهودهم الإبداعية، ومؤكداً إيمان "شمس" بأن هذه المبادرات تساعد في تنمية القدرات الفنية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، كما ستُساعد مسابقات من هذا القبيل في إعداد هذه العقول اليافعة، لمواجهة العالم على أرض الواقع، في مراحل لاحقة من حياتها.

وأضاف أن الفن لا يعرف حدوداً، ويسر مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن ترعى أصحاب المواهب وأن تقدم لهم المنصة التي تتيح لهم عرض إبداعاتهم الفنية القيّمة للعالم، وستعمل "شمس"، على مواصلة استضافة المزيد من هذه البرامج مستقبلاً.