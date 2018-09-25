موزة بن دخين: 600 طالب يتابعون مسرحية "ساعة ترشيد" بيومها الأول

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلنت موزة بن دخين، رئيس قسم الاتصال والشراكات بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة أطلقت الثلاثاء، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مسرحية "ساعة ترشيد" في أول عرض للعمل.

وأكدت موزة بن دخين، في تصريح لـ "الشارقة 24"، سعي هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى الترويج لموضوع ترشيد الكهرباء بطريقة إبداعية استعراضية غنائية، تخاطب فكر الطفل، لكي يتم إيصال هدف المسرحية، وهو ترشيد الكهرباء.

وأشارت إلى أن اليوم الأول من عرض المسرحية، لاقى إقبالاً كبيراً وخصوصاً من المدارس، حيث تابع المسرحية في يومها الأول، نحو 600 طالب وطالبة من مختلف مدارس إمارة الشارقة.

وطالبت موزة بن دخين كافة أفراد الجمهور، بالحضور للعرض المسرحي الختامي المجاني، المنعقد يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة النصف مساء، على مسرح قصر الثقافة.