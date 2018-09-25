افتتاح مهرجان في فناء المتحف الوطني البرازيلي

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح موظفو المتحف الوطني في البرازيل هذا الأسبوع، مهرجاناً في فنائه، بعد مرور نحو 3 أسابيع على احتراقه، حيث تمكن الزائرون من المشاركة في ورش عمل تتعلق بعلم الحفريات، إلى جانب أنشطة أخرى.

ويقدم المهرجان الذي يقام تحت عنوان "المتحف الوطني يعيش" عدداً من ورش العمل والأنشطة المجانية التي تغطي أجزاءً مختلفة من التاريخ وغيره من العلوم، والتي كان يوفرها المتحف قبل أن يدمر الحريق معظم معروضاته.

ونصب منظمو المهرجان خياماً في فناء المتحف، ويسعون من خلاله إلى إظهار أن متحفهم لا يزال حياً.

وسيتمكن الزائرون من قراءة معلومات عن جهود إعادة البناء وعن المقتنيات التي تم إنقاذها.

واندلع حريق في المتحف الذي يرجع تاريخه إلى 200 عام في الثاني من سبتمبر، ليدمر أغلب مقتنياته.