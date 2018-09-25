"مهرجان المسرح الأوروبي" يبصر النور في لبنان خلال أكتوبر

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت الفنانة اللبنانية، نضال الأشقر، الإثنين، عن افتتاح مهرجان المسرح الأوروبي بدورته الأولى، وذلك بمسرح المدينة في بيروت، شهر أكتوبر المقبل، إذ يقدم عروضاً مسرحية، من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وقد موّل الاتحاد الأوروبي المشروع، لأنه قد آمن به.

وصرحت الأشقر، أن المهرجان سيفتتح بمسرحية بريطانية، تحت عنوان "اسمي راشيل كوري"، وتتناول حياة الناشطة الحقوقية الأميركية الداعمة للفلسطينيين، التي استشهدت تحت جرافة الاحتلال الإسرائيلي، في غزة عام 2003، والمستمدة من مذكراتها الخاصة.

ويستضيف المهرجان مسرحية "البحر يموت أيضاً"، وهو عمل إسباني، عن قصة للشاعر والكاتب المسرحي والرسام الإسباني فيديريكو جارسيا لوركا، إذ تروي ساعاته الأخيرة قبيل إعدامه، بسبب أفكاره الثورية والطليعية، ويشارك فيها من لبنان، المخرج أنطوان أشقر، وستقدم باللغة بالعربية.

وسيشترك لبنان مع إيطاليا في مسرحية "أرليكينو خادم السيدين"، للكاتب المسرحي الإيطالي كارلو جولديني، واللبناني جو قديح، وهي من النوع الكوميدي.

كما يتجسد واقع الهجرة والنزوح، في مسرحية دنماركية، بعنوان "غريب"، انتجتها مؤسسة "رابوليتيكس" الدنماركية، إذ أنها مؤسسة غير ربحية، تروي أحداثها قصة لاجئين شابين هاجرا، فتملكهما إحساس الغربة.

أما المسرحية اللبنانية، فستكون لنضال الأشقر، في عرض تمثيلي غنائي، يروي سيرتها الذاتية، تحت عنوان "مش من زمان" بقلمها وإخراجها.

وسيتم عرض مسرحية واحدة كل يومين من 4 وحتى 30 من أكتوبر.