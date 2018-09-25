ختام الدورة الأولى من مهرجان مراكش

الشارقة 24:

أسدل مهرجان مراكش للشعر العربي، الستار على فعاليات دورته الأولى، الإثنين، في قصر الباهية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

شهد اليوم الأخير من المهرجان الذي نظمه بيت الشعر في مراكش برعاية كريمة من ملك المغرب محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعاليات مختلفة، شملت "خيمة الشعر" شارك فيها الشعراء مولاي عبد العزيز الطاهري، محمد مستاوي، سامح درويش، قدمهم الشاعر مراد القادري، بالإضافة إلى عزف مقطوعات موسيقية قدمها الفنان هشام التلمودي "الكمان"، الفنان بدر اليتريبي "الناي" والفنان شاكر صاروح "الإيقاع".

في حديقة مولاي عبد السلام ألقى الشعراء أحمد بلحاج آيت وارهام، محمد بوجبيري، سهام بوهلال، أحمو الحسن الأحمدي، قصائد عبرت عن أهمية الانتماء للوطن والاهتمام بقضاياه، حيث برز من خلال القصائد سمات التنوع الذي يمتاز به الشعر المغربي، هذا وقدم الفنان رضوان التهامي "العود" والفنان أحمد أعقى "قانون" مقطوعات موسيقية شرقية أطربت الجمهور الذي حضر من مختلف البقاع بالمملكة المغربية.

وفي الختام قدم الشاعر منير السرحاني والفنان عز الدين الدياني ثنائيات "أبجديات وموسيقى"، قدمتهما الشاعرة أمينة حسيم.

وكرم سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، المشاركين من شعراء وفنانين وأدباء ومنتسبي دورات الشعر خلال المهرجان، حيث عبّر المشاركون في المهرجان عن سعادتهم كون بيت الشعر بمدينة مراكش أصبح مقراً ثقافياً لكافة المبدعين في مختلف مجالات الثقافة.