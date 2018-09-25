متحف الشارقة للفنون يستضيف معرضاً لاثنين من الفنانين التشكيليين

الشارقة 24 – وام:

تستضيف هيئة الشارقة للمتاحف، اثنين من أبرز الفنانين التشكيليين المبدعين، في مجال الفن التصوري، وذلك لعرض مجموعة من أهم الأعمال المميزة التي أبدعها كل منهما ضمن معرض "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي"، والذي يقام بالتعاون مع صالة عرض بريجيت شينك في ألمانيا، بعد غد ويستمر حتى 17 نوفمبر المقبل، ويتضمن ما يزيد على 40 عملاً فنياً، تعرض في أرجاء متحف الشارقة للفنون.

ويعد هذا الحدث أول معرض ضخم خلال الموسم الجديد، ويتضمن مجموعة من أعمال الفنانين التشكيليين السعودي عبد الناصر غارم، والنمساوي هيمو زوبيرنيغ، الذي عرضت أعماله في معرض بينالي البندقية.

وأكدت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف أن معرض "الأشكال الفاعلة للنحت الاجتماعي"، يمثل انطلاقة لموسم جديد من الأنشطة والفعاليات في متحف الشارقة للفنون، حيث يقدم للزائرين أعمال اثنين من الفنانين التشكيليين المبدعين، بأسلوب فريد ومليء بالتحدي نشهده للمرة الأولى في الشارقة.