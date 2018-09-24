حسين الجسمي يُصدر أغنية منفردة جديدة بعنوان "راعي الزين"

الشارقة 24:

أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "راعي الزين"، جدّد تعاونه بها مع أشعار د. مانع سعيد العتيبة، حملت ألحان "الحساس"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وتضمنت الأغنية كلمات شعرية عاطفية باللهجة الإماراتية، وصف بها مشاعر حياة العاشق، وتأثير هذا العشق على صاحبه.

وقد قام الملحن "الحساس" بتلحين الأغنية موسيقياً على مقام "النهاوند"، وهو مقام يتميز بالعاطفة والرومانسية، ويتكون اللحن من "أوكتاڤ" كامل، وهنا يستعرض الملحن قدرات صوت الجسمي.