د. عبد العزيز المسلم: الشارقة توحد حكاية العرب والعالم

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الدورة الـ 18 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، والتي تجمع 34 دولة، ستكون متنزها ثقافياً تراثياً للعائلة، موضحاً سعادته أن كل أبجديات الملتقى في دوراته السابقة تغيرت من خلال الندوات، وشكل المكان، واستعراضه.

وأشار سعادته، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن العرض الذي تم تقديمه في حفل الافتتاح، هو نتيجة لبرنامج أطلقه المعهد يسمى المجاورة، ويبين أن العرب وشعوب العالم كله يشتركون في حكاية واحدة، تجمعها الشارقة.

وأوضح سعادة رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الملتقى، والذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة هذا العام، يعتبر واحة من الفعاليات المتنوعة لإغراء الأطفال والأسرة، للتفاعل مع الحوارات الثقافية.