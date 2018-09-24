نورة الكعبي تزور بيت الفن في الفجيرة

الشارقة 24 – وام:

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بيت الفن التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الذي يحتضن بين طياته جماليات الفنون والتراث الأصيل.

وتجولت معاليها، في أركان بيت الفن يرافقها سعادة حمدان كرم الكعبي مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والفنانة التشكيلية عزة القبيسي القائمة على البرنامج الفني بالهيئة.

واطلعت معالي نورة الكعبي على استوديو الفنان المقيم، الذي يحتوي على نتاجات الفنان المقيم، وأبرز الورش الفنية، بالإضافة إلى فيلم قصيرة لأبرز أنشطة الهيئة لعام 2018 .

وأشادت معالي الوزيرة ببيت الفن، وأكدت أن الزيارة مهمة جداً، لتوطيد العلاقات بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ونشاطات الهيئة.

من جانبه، رحب سعادة حمدان الكعبي بزيارة معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إلى بيت الفن، المكان التاريخي الذي تعرض فيه الكثير من الأعمال، ويقام فيه الكثير من الفعاليات والورش والدورات.