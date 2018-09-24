"عن الآباء والأبناء" فيلم وثائقي يسلط الضوء على ثقافة العنف

الشارقة 24 – رويترز:

بينما يعمل العالم على وقف الصراع في سوريا، يحاول المخرج السوري طلال ديركي، تسليط الضوء على المستقبل والتفكر بعقلانية، في جيل صاعد لم يعرف منذ ولادته، سوى صوت البنادق والقنابل وتعود على رؤية الدم.

وفي سبيل هدفه، نجح ديركي في اكتساب ثقة عائلة سورية بالمناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات المتطرفة، في سوريا، وصنع فيلمه الوثائقي الطويل "عن الآباء والأبناء"، الذي يشارك في مسابقة مهرجان الجونة السينمائي.

وتنقل كاميرا المخرج السوري صورة نادرة، عن نشأة طفل في كنف أب متطرف، يدفع ابنه إلى معسكرات التدريب، ليصنع منه مقاتلاً.

وأكد ديركي في مناقشة مع الجمهور، بعد عرض الفيلم، الأحد، في مهرجان الجونة، أن الفيلم لا يتناول الشأن السوري فحسب، وما قد يفعله أبٌ تأثر بالتطرف والعنف في ابنه، إذ أن جل التركيز في العمل كان على ثقافة العنف من خلال التربية، وكيف أنه ينتقل من جيل إلى جيل، لم يكن الغرض سياسياً على الإطلاق، أي أن القضية الحقيقة للفيلم كانت بين علاقة الأب والأبن.

وقد تم عرض الفيلم في مهرجان الأفلام الوثائقية بأمستردام ومهرجان صندانس في الولايات المتحدة ومهرجانات سينمائية أخرى في اليونان ورومانيا واستونيا وسويسرا ولوكسمبورج.

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