مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعرض 140 فيلماً في دورته المقبلة

الشارقة 24 – رويترز:

كشف السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن أن الدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستنطلق في شهر مارس المقبل بمدينة الأقصر، سوف تشهد عروضاً لـ 140 فيلماً ما بين أفلام روائية وتسجيلية.

وأكد فؤاد، الإثنين، أن الدورة الثامنة من المهرجان تكتسب أهمية خاصة كونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث من المنتظر أن تشهد الدورة مزيداً من الزخم الأفريقي، بجانب نقل بعض فعاليات وعروض المهرجان، بعد انتهاء نسخته الثامنة، إلى المدن والعواصم الأفريقية.

وكشف سيد فؤاد عن أن المهرجان نجح خلال دوراته الماضية، في تقديم عروض وندوات لقرابة 770 فيلماً، بجانب استضافة قرابة 2100 من نجوم وصناع السينما بالقارة السمراء، وبلدان عربية وأجنبية من خارج أفريقيا، ومن بينه مشاركات عبر مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان، والتي تحمل اسم الصحافي المصري الراحل الحسيني أبو ضيف.