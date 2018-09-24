"زايد الخيرية والإنسانية" تشارك في معرض العين للكتاب

الشارقة 24:

شاركت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في فعاليات الدورة العاشرة من معرض العين للكتاب، الذي أطلقته أمس الأحد، دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، في مركز المؤتمرات بمدينة العين، والذي يستمر حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وتأتي مشاركة المؤسسة في معرض العين للكتاب تجسيداً لإرث الوالد المؤسس والقائد الذي طالما قدم دعمه اللامحدود للتعليم والثقافة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للنهوض والتطور وبناء الإنسان، حيث تعد هذه المشاركة واحدة من محطات العمل الثقافي على أجندة المؤسسة، والتي تسعى من خلالها إلى رفد الفكر الإماراتي بعدد من الكتب والمجلدات القيمة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة حمد بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: "إن مشاركة المؤسسة في هذا الحدث الثقافي الكبير يدعم فعالياتنا ومبادراتنا التي تتزامن مع "عام زايد"، بما يسهم في إثراء المسيرة الثقافية التي بدأها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتجسيداً لرؤيته التي تتمحور حول الثقافة والتعليم باعتبارهما أساس بناء أي مجتمع حضاري".

وأضاف بن كردوس: "أن المشاركة في معرض العين تمثل فرصة مهمة لتعريف المجتمع بإنتاجات المؤسسة الفكرية، من عناوين ومطبوعات تعنى بالثقافة والدراسات الإسلامية، والتي تتيح للمهتمين والمتابعين فرصة الحصول عليها، وهي كذلك فرصة مهمة للاطلاع على دور المؤسسة البارز في الاهتمام الكبير بالعلم والفقه والثقافة".

ويحتفي جناح "زايد الخيرية والإنسانية" هذا العام بالثقافة العربية والإسلامية وإرث زايد القيم الذي دأب على جمعه وحفظه، حيث سيقدم الجناح خلال أيام المعرض أهم إصدارات المؤسسة المتمثلة في معجم زايد باعتباره من المعاجم الوسيطة، وهو مخصص بالدرجة الأولى لتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية، لسهولة تناوله ويسر استخدامه، إلى جانب عدد من الكتب والمجلدات ككتاب فقه الأقليات، والرحيق المختوم، وقصص الأنبياء، ومجلة التاريخ العربي، ومجلة الدراسات القرآنية، بالإضافة لمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصول.