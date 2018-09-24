منحوتات "الوشاحي" ممزوجة بالتوهج والحرية بمعرض بيروت

الشارقة 24 – رويترز:

تحت سقف معرض "بيروت آرت فير"، المقام في العاصمة اللبنانية بيروت، تجتمع العشرات من المنحوتات الفنية التي تحاكي أزماناً مختلفة، وتنتفض على الواقع والمرتكزات التقليدية للتماثيل الجامدة، وقد رفدها الفنان المصري عبد الهادي الوشاحي قبل رحيله بشحنات انفعالية، جعلت منها منحوتات تنشد الحرية، وتفتش عن نبضٍ لجمادها.

يشعر زائر المعرض بهذا الانعتاق، لدى رؤيته منحوتات تكاد أن تتحرك مثل منحوتة "المرأة والحصان"، التي تشع بتوحد أخاذ وطاقة متدفقة، تلف الكائنين لينصهرا معاً في وحدة الكون.

وتعانق الطبيعة بهاء منحوتته "المرأة والبحر"، لتنفلت الأمواج بصوتها في حركتها المقوسة، أما "عازف العود" فهي منحوتة بالموسيقى والنغم لتستقر أوتارها في الصدر وخلجات القلب، هكذا لوحاته تتخلص من الجاذبية الأرضية بفعل طاقتها الروحية الداخلية، لتدخل عالم الطيران.

إذ يوصف فن الوشاحي بأنه "النحت الطائر" حيث تجسد أعماله فكرة تحرر الروح من أثقال الجسد، فيمكن للمشاهد أن يشعر بالأصوات المتدفقة من كل منحوتاته، فهي مختلفة عن الفنون الأخرى، وأن مكانها الطبيعي الميادين، والقاعات المفتوحة، لتحقق التفاعل الوجداني من خلال التأمل.

ولطالما حاول الوشاحي من خلال أعماله النحتية، أن يعكس قناعات فكرية، تمزج بين خصوصية البيئة ورحابة الفضاء الإنساني، فقد مارس النحت كمضاد حيوي يحافظ به على إنسانيته، فالنحات على حد قوله، مالك شرعي للفراغ، يكاد يفكر بلغة الشكل، فمع التحرر من أسر الجاذبية، يصبح النحت إبداعاً مؤثراً في الوجدان.

وذكرت مديرة جاليري فنون، كريستيان الأشقر، المستضيفة لأعمال النحات الراحل، أن الفن المصري شبه غائب في لبنان، وأن الوشاحي من أهم فناني حركة النحت المصري المعاصر.