هزاع بن طحنون يفتتح معرض العين للكتاب

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات الدورة العاشرة من معرض العين للكتاب، بحضور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وانطلقت فعاليات المعرض، على أنغام عرض موسيقي احتفائي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، تأكيداً على مشاركة الأشقاء في السعودية فرحتهم باليوم الوطني الـ 88، وترسيخاً لعمق العلاقات التي تربط بين الدولتين.

وجال الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان، على جميع أجنحة دور النشر المشاركة، مطلعاً على أحدث إصدارات الكتب المتنوعة التي يعرضها 92 عارضاً يقدمون آلاف العناوين من الكتب والمراجع العلمية والأدبية باللغتين العربية والإنجليزية، مع الاهتمام بالكتب والأنشطة الموجهة للأطفال.

كما اطلع الشيخ هزاع بن طحنون، على المحتوى الفكري والثقافي الثري الذي تقدمه مختلف الفعاليات لزوار المعرض، بما يسهم في تعزيز النشر الإماراتي والكتاب.

ويهدف معرض العين للكتاب، إلى الاحتفاء بالثقافة الإماراتية، وتعزيز صناعة النشر المحلي، حيث سيقدم خلال أيامه العشرة آخر الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والشعر والتاريخ ومجموعة متنوعة من الكتب الأكاديمية والتربوية، التي تلبي كل احتياجات القارئ، بجانب تشجيع الجمهور على الاطلاع على عالم النشر المحلي بشكل خاص، وتحفيز الكتاب الناشئين على التواصل مباشرة مع الجمهور عبر الحوارات المباشرة، لمناقشة مختلف القضايا الثقافية والإبداعية المرتبطة بالحركة الفكرية على الساحة الإماراتية.

وأعلن معالي محمد خليفة المبارك، أن معرض العين للكتاب يلعب دوراً مهماً، في تعزيز صناعة النشر المحلية، وتسريع تطوير الجودة العالية له، ونشر القراءة للجميع، وبناء المجتمع العلمي، واليوم نحتفي بعشرية المعرض الأولى بمشاركة 92 عارضاً محلياً وإقليمياً، بزيادة 10% على المساحة المحجوزة عن العام الماضي، و13 ندوة حوارية، و11 حفلاً لتوقيعات الكتب وورش عمل تفاعلية تعليمية ليرسخ هذا البرنامج مكانة المعرض كمنصة أساسية ومهمة داعمة للكتاب المحلي.

وأكد حرص دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، على الاحتفاء بمعرض العين للكتاب، وبجميع الفعاليات الثقافية التي تسهم في رفع مكانة العاصمة والإضاءة على رسالتها السامية، بأن تكون دوماً منارة ثقافية ومركز تفاعل حضاري وإنساني ومثال التنوع ضمن الوحدة الوطنية.

من جهته، أوضح سعادة سيف سعيد غباش، أن المعرض يحتفي هذا العام بالفكر ورواده من الكتاب والأدباء المحليين، ويؤكد مكانته بعد مرور عشر سنوات كفرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتبادلها، لما يشكله من منصة لأهل منطقة العين بشكل خاص ولكل أرجاء الإمارات للاطلاع على مستجدات الثقافة وتعزيز الوعي بأهمية الكتاب والقراءة وقيمتهما وأهميتهما ودورهما البارز في تطور الإنسان وتعلمه.