كشاكيش البرتغالية تستقبل الزوار بالأضواء الملونة

الشارقة 24 – رويترز:

أضاءت عروض ضوئية وأشكال فنية شوارع بلدة كشكايش البرتغالية السياحية، في الدورة السابعة من مهرجان "لومينا"، وهو عرض مبهر يجذب حشوداً للاستمتاع برؤية أعمال فنانين محليين وعالميين.

المهرجان يجذب مئات الآلاف إلى كشكايش كل عام، ويقول القائمون عليه إنه يهدف للاحتفال بالألوان والأشكال على اختلاف مناحيها ومعانيها ووجوهها.

وتضمنت الأشكال الفنية هذا العام منحدر تزلج يومض بأضواء وأشكال ملونة مختلفة، بينما يستمتع المتزلجون بالتحرك بألواحهم عليه.

ويرى تيري ريل وهو سائح أميركي من بورتلاند أن ما يميز المهرجان هو تنوعه، فهناك الكثير من العروض شديدة التنوع التي تحفز عقول مشاهديها، وأضاف أنها عروض مبهجة حقاً.

ويهدف المهرجان أيضاً إلى تسليط الضوء على التراث التاريخي في كشكايش، التي كانت قرية تعتمد على صيد السمك وأصبحت مقصداً سياحياً من الدرجة الأولى بحلول نهاية القرن الـ 19.