"رسالة سلام" شعارٌ روحي يسمو بمهرجان "سماع للإنشاد" بمصر

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية السنوي، السبت، بدورته الـ 11، بمصر، تحت شعار "رسالة سلام"، والذي يأتي تزامناً مع اليوم الدولي للسلام كل عام، إذ تشارك فيه فرق من 16 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الفرق المصرية والفرق السورية المقيمة في القاهرة، فيما تحل جمهورية الكونجو ضيف شرف.

وفي حفل الافتتاح، ذكرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أن المهرجان بدأ قوياً، وحقق نجاحاً متواصلاً على مدى 11 عاماً، إذ استطاع جذب الجمهور إليه بالموسيقى وثقافات دول العالم المشاركة بفعالياته كل عام، مؤكدة على أن الإنشاد والموسيقى بجميع الدورات، صنعا حالة من السلام الروحي الذي يدفع النفس إلى السمو وتجاوز إشكاليات العصر.

وتقام عروض المهرجان في مواقع أثرية وسياحية، حيث يُنَظم الأحد كرنفال، بشارع المعز بالقاهرة، تشارك فيه جميع الفرق بعرض تفاعلي كبير مع الجمهور.

ويستمر المهرجان حتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، وتكرس الأمم المتحدة، 21 سبتمبر، كيوم دولي للسلام، سعياً منها لحل الخلافات والنزاعات الدولية وتشجيع النهج السلمي.