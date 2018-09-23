بريشة إنسان آلي... لوحة لرامبرانت في دار كريستيز للمزادات

الشارقة 24 – رويترز:

أقدم ثلاثة من رواد الأعمال الفرنسيين على تصميم خوارزميات على الكمبيوتر يمكنها أن تعيد رسم لوحات أصلية تشابه أعمال كبار الفنانين مثل رامبرانت، ورغم أن التصميمات جاءت مشوشة، فقد كانت جيدة بما يكفي لعرض إحداها في دار كريستيز للمزادات في نيويورك للبيع في أكتوبر.

هذا ما آمن به فريق من رواد الأعمال الفرنسيين وهم مهندس الكمبيوتر هوجو كازيل دوبر، وصديقا طفولته جوتييه فيرنيير وبيير فوتريل والذين أسسوا مجموعة معاً أطلقوا عليها "أوبفيوس".

وأقدم الثلاثة على تصميم خوارزميات على الكمبيوتر يمكنها أن تعيد رسم لوحات أصلية تشابه أعمال كبار الفنانين مثل رامبرانت.

ومن خلال هذا التصميم ظهرت لوحات تتخيل "بارون بلدة بلامي"، إحدى لوحات الفنان الهولندي وشخصيات أرستقراطية ربطتهم به معرفة أو علاقة ما.

وتنتج الخوارزمية تلك الأعمال الفنية من خلال الخروج بصور جديدة، بعد تزويد جهاز الكمبيوتر ببيانات اللوحات الموجودة بالفعل.

لكن فوتريل يعترف بأن اللوحات تخرج مشوشة.