الخوار يشارك بذكرى اليوم الوطني السعودي بقصيدة "عرضة وحربية"

الشارقة 24:

شارك شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار الأشقاء في المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 88 بقصيدة شعرية حملت أصدق وأقوى العبارات، التي جسدت قوة التلاحم بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وعمق العلاقة الأخوية التي تربط شعب الإمارات بالشعب السعودي الشقيق.

وتصدرت القصيدة التي أطلقها بصوته كافة الإذاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر الشاعر علي الخوار من أبرز الشعراء في دولة الإمارات وهو من ساهم في العديد من القصائد الخاصة بالمناسبات الوطنية، لتأتي هذه القصيدة متزامنة مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي.

ويقول الخوار في بعض أبيات قصيدته:

من كثر ما أحنا بلد واحد ومتوحّد

ما عاد تفرق معي روحه ولا جيّه

جيت الإمارات لما جيت ديرتكم

وأحسّ باكر أبارجع للسعوديّة

يذكر أن شركة الخوار للإنتاج الفني كانت قد أطلقت مغناة من أداء مجموعة الوطن جمعت شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار والشاعر السعودي علي السبعان بعنوان "الشامخين"، وهي رسالة حب ومعايدة من الشاعرين الكبيرين لجنود الإمارات والسعودية البواسل في أرض الشرف وعلى الحدود، وهم يقدمون أجمل صور التلاحم والتضحية والفداء في اليمن الشقيق.