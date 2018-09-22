السويدي: هدفنا من "منشد الشارقة" تدعيم مقومات الفن الهادف

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

انطلقت اليوم السبت، بمقر تلفزيون الشارقة، اختبارات برنامج منشد الشارقة في دورته الـ 11، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة للإعلام.

وقال ناصر السويدي مخرج البرنامج في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن الهدف من الاختبارات اكتشاف المواهب الإنشادية في الوطن العربي وتدعيم مقومات الفن الهادف.

وأضاف السويدي أن عدد المشاركين والمتسابقين في اختبارات لجنة دولة الإمارات العربية المتحدة كان كبيراً ومميزاً، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم لمست وجود خامات إنشاديه وأصوات تبشر بالخير، باعتبار أن ذلك يمثل الهدف الرئيسي للبرنامج ممثلاً في اكتشاف المواهب.

وقال إن باقي اللجان الأخرى في الوطن العربي، أنهت كافة الاختبارات الخاصة بالدورة الـ 11، متمنياً لجميع المتسابقين التوفيق.