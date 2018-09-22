"الشارقة للمتاحف" تستضيف النسخة الـ 4 من أكاديمية "سوا"

الشارقة 24 – وام:

استقبلت هيئة الشارقة للمتاحف، مجموعة من الطلاب والمتخصصين الشباب في مجال علم المتاحف، من منطقة الشرق الأوسط وألمانيا، للمشاركة في النسخة الرابعة من أكاديمية "سوا" التي تنظمها الهيئة كل عام .

وسيتلقى المشاركون تدريباً على كيفية إدارة العمليات في 16 متحفاً تابعاً لهيئة الشارقة للمتاحف، قبل الانتقال لاحقاً إلى ألمانيا لمتابعة الدراسة في مدينة برلين.

وتتضمن قائمة المشاركين ثلاثة طلاب من الإمارات، وثمانية من ألمانيا، وطالباً واحداً من عمان، وطالبين من فلسطين، وطالباً من الأردن، وطالباً من مصر، وتستضيف هيئة الشارقة للمتاحف المشاركين من 16 إلى 26 سبتمبر، ضمن المرحلة الأولى من أكاديمية "سوا" للمتاحف لعام 2018-2019.

وعبرت سعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عن سعادتها باستضافة هذه المجموعة من الطلاب المشاركين والمتخصصين في مجال المتاحف، من مختلف أرجاء العالم في إمارة الشارقة، للمشاركة في أكاديمية "سوا" لهذا العام.

وأضافت أن أكاديمية "سوا" توفر أجواء فريدة من التعليم، وتحفز وتشجع الطلاب على تبادل الخبرات والمعرفة بين الثقافات المختلفة.