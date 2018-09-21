"ملتقى الشارقة للسرد" يبحث مآلات الرواية الجديدة

الشارقة 24:

اختتم ملتقى الشارقة للسرد، أعمال الدورة الخامسة عشرة في العاصمة المغربية الرباط، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنقل الحدث السردي خارج دولة الإمارات، تحقيقاً لرؤية سموه لفائدة أشمل وأعم للأدباء والكتاب العرب، وتعزيزاً للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية ودائرة الثقافة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وشهدت دورة الرباط مشاركة 60 أديباً وأديبة من دول عربية وأجنبية، قدموا دراسات نقدية، وأوراق عمل ناقشت تحولات وجماليات الشكل الروائي في الرواية الجديدة، فضلاً عن تسجيل شهادات لروائيين عرب كشفوا من خلالها تجاربهم السردية.

حضر أعمال ختام الملتقى، سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إلى جانب الأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، والمشاركين في الملتقى من روائيين، ومستعربين، ونقاد، وأكاديميين، وباحثين في الشأن السردي.

وتوجه المشاركون إلى مقام صاحب السمو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالشكر الجزيل على دعمه ورعايته لهذا الملتقى، مقدرين ومثمنين عالياً جهود سموه المخلصة في دعم الثقافة العربية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية".

وأشاد الأدباء التنسيق المشترك بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية، ودائرة الثقافة في الشارقة، كما تقدم المشاركون بالشكر والتقدير إلى وزارة الثقافة والاتصال في المغرب، ودائرة الثقافة في الشارقة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، آملين أن تستمر اللقاءات الثقافية العربية، الأمر الذي من شأنه أن يوثّق العلاقات الأخوية بين أبناء الأمة العربية.

دراسات نقدية وبحثية متنوعة تناولت الكثير من الأسئلة كما الإجابة عنها في اليومين الأخيرين من الملتقى، وكان ثمة تساؤل تداوله المشاركون حول مدى هيمنة الرواية على بقية الأجناس الأدبية، في الوقت الذي حملت فيه الدراسات الأخرى عناوين نقدية ناقشت موضوعات متعددة في الرواية.

ختام الملتقى جاء في محورين مختلفين حيث بحث الأول في "الرواية التفاعلية"، والثاني في "الظواهر الجديدة في الرواية العربية"، فيما أسدلت شهادة روائيّين الستار على أعمال الدورة، شارك في المحور الأول: د. زهور كرام "المغرب"، ود. جمال ولد الخليل "موريتانيا"، فيما ترأس الجلسة د. محمد تنفو.

وكان اليوم قبل الأخير من الملتقى، شمل ثلاثة محاور جاءت عناوينها، تباعاً، في "تطور التقنيات الروائية" ضمن المحور الأول، و"تقنيات الشكل الروائي" في ثاني المحاور، فيما تضمن المحور الثالث الحديث حول "الرواية بين حدود النوع والفنون الأخرى"، كما سجّلت الجلسة الثالثة شهادتين للرّوائيّين فاطمة المزروعي من الإمارات، ومنصور صويم من السودان.

متحدثو المحور الأول ناقشوا "تطور التقنيات الروائية"، وصعود الحالة السردية منذ الرواية الكلاسيكية وصولاً إلى ما وصلت إليه، من تحوّلٍ وانقلاب، وما مرّت إليه من مراحل كانت كفيلة في تطورها.

شارك في الحديث: د. عبد العزيز بنّار "المغرب"، ود. سعيد يقطين "المغرب"، ود. سهير المصادفة "مصر"، في حين ترأس الجلسة ناصر عراق "مصر".

أما المحور الثاني "تقنيات الشكل الروائي" ناقش أبرزت سمات الرواية الجديدة، شارك في الحديث: د. فاطمة البريكي "الإمارات"، ولطيفة لبصير "المغرب"، ود. إبراهيم السعافين "الأردن".

وفي المحور الثالث "الرواية بين حدود النوع والفنون الأخرى" بحث في ورقتين آليات تفاعل الرواية مع غيرها من الفنون، والرواية والتداخلات الفنية.

وسجل الروائي السوداني منصور الصويم إلى جانب فاطمة المزروعي شهادتين حول تجربتهم الكتابية.