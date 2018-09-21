أسبوع الموضة بميلانو يواصل فعالياته بمشاركة المصممة فيريتي

الشارقة 24 – رويترز:

يواصل أسبوع الموضة في ميلانو فعالياته التي استهلها بمجموعة غلبت عليها الألوان الناعمة والطابع الأنثوي، من عمل المصممة الإيطالية ألبيرتا فيريتي ومستوحاة من أزياء رحلات السفاري.

وابتعدت فيريتي ولو مؤقتاً عن التصميمات المنسدلة الرقيقة التي ميزتها لتغامر بتقديم ملابس تمنح المرأة مظهراً يجمع بين البراءة والجاذبية.

استوحت المصممة أعمالها من ملابس الرحالة من السراويل الواسعة والسترات المربوطة حول الخصر بالإضافة إلى أزياء حراس الغابات بنكهة السبعينيات مثل السراويل التي تشبه البوق التي ارتدتها العارضات مع سترات ميدانية أو التنورات القصيرة مع سترات لها جيوب.