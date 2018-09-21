المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم دورة الخط والإملاء

الشارقة 24:

اختتم المنتدى الإسلامي بالشارقة الأربعاء، فعاليات وأعمال دورة "الخط والإملاء" التدريبية، والتي انطلقت ضمن رؤية المؤسسة الثقافية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأنواع وطرق رسم الخط العربي، وما يرتبط به من فنون.

وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت أربعة أيام، لفيف من المتخصصين في الخط وعدد من ذوي الخبرة والكفاءة المتخصصين في مجال اللغة العربية وعلومها، وتضمنت تطبيقات عملية وتدريبات متنوعة على إشكال وأنواع رسم الحرف، ومبادئ خطي النسخ والرقعة.

وصرح الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي، بأن الدورة تهدف لإعداد المشاركين على أشكال فنون الخط العربي وطرق تطبيقه، حيث تضمنت عرضاً شاملاً لتاريخ الخط العربي، منذ بداية التدوين ومراحل تطوره عبر العصور الإسلامية وتدريباً على الخط العربي بكافة أنواعه التقليدية لتأهيل الموهوبين والمهتمين بفن الخط العربي والزخرفة وأسس فنون الخط العربي الأصيل والزخرفة، والفنون التطبيقية للخط العربي والزخرفة.

وأشار بوشليبي إلى ان الدورة التدريبية، تزامنت مع انطلاق العام الدراسي الجديد تفعيلاً للدور المجتمعي للمنتدى الإسلامي في التفاعل مع حاجات المجتمع الثقافية، وفق خطة برامجية شاملة تسعى إلى تحسين مهارات الخط والكتابة لدى الأطفال والكبار.

يذكر أن المنتدى الإسلامي نفذ جملة من البرامج في الخط أبرزها، معرض تاريخ المصحف الشريف والخط العثماني، ومعرض خطوط العلماء، ومعرض تاريخ اللغة العربية، إلى جانب عدد من الورش والفعاليات الثقافية الهادفة لتدعيم مادة الخط والإملاء في معالجة قضايا النشاط اللغوي والتدريب في المهارات الكتابية، وتطوير للعادات الحسنة في الكتابة والتنظيم والايضاح والتحسين في الكتابة والتعبير.