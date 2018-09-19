مهرجان الجونة يهدي سيلفستر ستالون جائزة الإنجاز الإبداعي

الشارقة 24 – رويترز:

يكرم مهرجان الجونة السينمائي، الذي ينطلق، غداً الخميس، بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر، الممثل الأميركي سيلفستر ستالون، بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، ليكون بذلك الشخصية الثالثة التي تنال هذه الجائزة بالدورة الثانية للمهرجان.

وأعربت إدارة المهرجان، في بيان، الأربعاء عن سعادتها، قائلةً: "يسعدنا الإعلان عن مشاركة الممثل والمخرج وكاتب السيناريو سيلفستر ستالون في مهرجان الجونة السينمائي، حيث سيحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي".

وستالون "72 عاماً" بطل فيلم "روكي"، الذي رُشح عنه لجائزة الأوسكار، يملك في رصيده العديد من الجوائز الكبرى مثل جائزة سيزار من فرنسا عام 1992، وجائزة جولدن جلوب من الولايات المتحدة عام 2016.

وكان المهرجان قد أعلن في وقت سابق عن منح الجائزة ذاتها إلى كل من المخرج المصري داود عبد السيد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة.

وتقام الدورة الثانية من المهرجان في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 80 فيلماً وبحضور عدد من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية.