اليونسكو: ترميم متحف ريو دي جانيرو يحتاج إلى 10 سنوات

الشارقة 24 - د ب أ:

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن ترميم متحف البرازيل الوطني، التي التهمته النيران، مؤخراً، قد يحتاج إلى 10 سنوات.

وكان حريق دمر المبنى الموجود في ريو دي جانيرو قبل 3 أسابيع، كما أسفر عن تدمير جزء كبير من مقتنياته التي لا تقدر بثمن.

وقالت مارلوفا جوفيلوفيتش نوليتو ممثلة المنظمة: "إن التقييم استند إلى مقارنات مع حالات مماثلة".

ويعد المتحف الوطني أقدم متحف في البرازيل، وكان يضم عدداً من المجموعات الجيولوجية والنباتية والأثرية الأكثر أهمية في أميركا الجنوبية، كما كان يعرض أعمالاً تمثل المنطقة، وكذلك مجموعة من المومياوات المصرية، والتماثيل اليونانية، وقطعاً أثرية تعود للحضارة الأترورية.

وتعتقد إدارة المتحف أن نحو 90% من المعروضات التي يقدر عددها بـ 20 مليون قطعة قد دُمرت.