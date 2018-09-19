وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مدير أعمال الفنان جميل راتب، ووسائل إعلام مصرية، أن راتب توفي، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر التهامي هاني مدير أعمال الفنان المصري، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"ـ تسجيل فيديو قال فيه: "البقاء لله... انتقل عن دنيانا الفنان الجميل جميل راتب اليوم".

وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر"، مشيراً إلى أن راتب طلب ألا يقام له عزاء.

ولد جميل راتب عام 1926 بالقاهرة لأب مصري وأم فرنسية، ودرس في مدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته.

وبدأ راتب التمثيل منذ صغره، وكانت أولى مشاركاته السينمائية في فيلم "أنا الشرق" بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.

كان فيلم "الصعود إلى الهاوية" الذي قدمه راتب عام 1978 نقطة تحول في مشواره السينمائي وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم، وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.

وشارك راتب في العديد من الأعمال الناجحة منها أفلام "ولا عزاء للسيدات" و"البريء" و"البداية" و"طيور الظلام" و"الكيف"، كما لعب أدواراً رئيسية في مسلسلات منها "الراية البيضاء" و"الزوجة أول من يعلم" و"أحلام الفتى الطائر" و"رحلة المليون" و"زيزينيا" و"يوميات ونيس".

وشارك راتب أيضاً بالأداء الصوتي في فيلم "عمر المختار"، كما خاض تجربة الإخراج المسرحي فكان مما قدم مسرحيات "الأستاذ" و"زيارة السيدة العجوز" و"شهرزاد".

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين عام 2016.