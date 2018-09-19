شوارع فيفيه السويسرية تتزين بعشرات الأعمال الفنية

الشارقة 24 – رويترز:

تزينت شوارع مدينة فيفيه السويسرية بالأعمال الفنية المتنوعة، مع انطلاق النسخة السادسة من مهرجان للفنون، الذي يستغل واجهات المباني والحدائق وحتى شاطئ بحيرة ليمان لعرض تلك الأعمال.

ووفقاً للمنظمين، يجري عرض 61 عملاً فنياً على مدار 3 أسابيع في كل ركن بالمدينة، ويجذب الحدث الذي يقام كل عامين حوالي 50 ألف شخص.

أقيم المهرجان للمرة الأولى عام 2008 وعرض خلاله القليل من الأعمال الفنية في الشوارع، لكن بعد 10 أعوام، أصبح يقام بمشاركة 58 فناناً من 19 دولة، ويختتم فعالياته في الثلاثين من هذا الشهر.

ويستهوي الزائرين بشكل خاص الأسلوب الممتع للمعرض الذي يجعلهم يجوبون أرجاء المدينة وأنظارهم متجهة إلى أعلى بحثاً عن أعمال لفنانين معروفين عرضت أعمالهم بالفعل في مدن أخرى مثل برلين ونيويورك.

ويوفر المهرجان خريطة لموقع كل عمل فني.

والحدث مجاني ومفتوح للجميع بفضل الدعم الذي تقدمه المدينة والتبرعات من منظمات خاصة لإتاحة الفرصة حتى لغير المهتمين بالفن للاستمتاع بأجواء المتاحف والمعارض الفنية.