جماجم "غرفة الخلود" تزور إسطنبول

الشارقة 24 – رويترز:

داخل مخزن مهجور في إسطنبول، يستخدم الفنان التركي أحمد جونستكين آلاف الجماجم البشرية المعدنية وقرون الحيوانات الملتوية في إعادة سرد بعض الحكايات القديمة، من خلال تراكيب شاهقة مخيفة رغم أنها تبدو أكثر وكأنها مستوحاة من أفلام الرعب.

ويقول جونستكين إن عمله "غرفة الخلود" يسلط الضوء على ملحمة جلجماش، ذلك الملك السومري الذي حاول دون جدوى أن يكتشف سر الحياة الأبدية وقصة النبي نوح التي جاءت في التوراة، ويعتقد البعض أن سفينته رست فوق جبل أرارات وهو أعلى قمة في تركيا.

والعمل الفني على شكل جمجمة معدنية ضخمة يخرج من فمها قرن حيواني ملتوي، وتتشكل الجمجمة من 11 ألف جمجمة صغيرة جميعها منحوتة يدوياً، وحول هذا الشكل يوجد حائطان مرصعان بالجماجم أيضاً بعضها تخرج من آذانها قرون حيوانات.

والتكوين الذي استغرق العمل عليه 4 سنوات ونصف، وتكلف مليون دولار، مستوحى من معبد جوبيكلي تيب في تركيا الذي يعود تاريخه إلى 12 ألف عام، وانضم هذا العام إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية "اليونسكو" للتراث العالمي.

وتزور "غرفة الخلود" لندن وبرلين ونيويورك بعد عرضها في معرض الفن المعاصر في إسطنبول.