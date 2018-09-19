رحيل الشاعر والناقد خيري منصور عن 73 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

غيب الموت، مساء الثلاثاء، الشاعر والناقد الأردني من أصل فلسطيني خيري منصور في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 73 عاماً.

ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منصور في بيان قال فيه "إن رحيل خيري منصور خسارة كبيرة للأدب وللصحافة والثقافة العربية بشكل عام، فقد ظل صادقاً متمسكاً بمبادئه ووفياً لقناعاته حتى لحظة رحيله، كما عبر عن القضية الفلسطينية التي أثرت على قصائده وعلى إنتاجه الأدبي والنقدي والثقافي".

كما نعته هيئات ومؤسسات ثقافية وأدبية عديدة منها وزارة الثقافة الأردنية والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.

من أبرز دواوينه الشعرية (غزلان الدم) و(لا مراثي للنائم الجميل) و(ظلال) و(الكتابة بالقدمين).

ومن أبرز مؤلفاته النقدية (الكف والمخرز) وهي دراسة في الأدب الفلسطيني بعد عام 1967 في الضفة والقطاع و(أبواب ومرايا: مقالات في حداثة الشعر) و(تجارب في القراءة).

كرمته العديد من المؤسسات الثقافية والأدبية كما حصل على جائزة فلسطين التقديرية التي سلمها له الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.