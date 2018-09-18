افتتاح معرض "تشكيلي" ضمن أسبوع الفن الإماراتي - الصربي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت في العاصمة الصربية بلجراد، أعمال معرض للفن التشكيلي ضمن "أسبوع الفن الإماراتي- الصربي"، وذلك بمقر مؤسسة الثقافة – باروبرود، ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.

وأكد عبد الرحمن الشامسي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى صربيا، والذي افتتح المعرض بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي والمشهد الثقافي، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا متميزة، في شتى المجالات، وأن إضفاء الطابع الثقافي والفني يجعلها أكثر حيوية وتألقاً، نظراً لما يشكله التواصل الثقافي بين الشعوب من أهمية في تعزيز قيم التفاهم والتسامح والاحترام للثقافات الأخرى.