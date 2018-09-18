العثور على آثار جديدة لإنسان "نياندرتال" شمال العراق

الشارقة 24 - كونا:

أعلنت المديرية العامة للآثار التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أن فریقاً من جامعة كامبریدج البریطانیة تمكن من العثور على آثار جديدة لإنسان "نیاندرتال" في كھف "شاندر" شمال شرق أربیل.

وقالت المدیریة، في بیان، إن التنقیبات الحدیثة التي یجریھا الفریق الأثري البریطاني حالیاً توصلت إلى آثار جدیدة لإنسان "نیاندرتال"، حيث تم العثور على ھیاكل عظمیة وآثار أخرى، مشیرةً إلى استمرار التنقیبات في الكھف.

ویعد كھف "شاندر" التاریخي أحد المواقع السیاحیة في إقلیم كردستان العراق، ویقع عند سفح جبل "برادوست" ضمن حدود قضاء "میركه سور" الكائن في أقصى الشمال الشرقي لمدینة أربیل، ویبعد نحو 145 كیلومتراً عن مركز المدينة.

ویقع الكھف على ارتفاع 2200 قدم عن مستوى سطح البحر، ویزوره الكثیر من السیاح سواء من داخل الإقلیم أو من باقي مناطق العراق.

ویعتبر "شاندر" من أكبر الكھوف وأقدمھا في العراق، إذ یعود تاریخه إلى نحو 6 آلاف عام قبل المیلاد، أي إلى العصر الحجري القدیم وھو من أقدم المستوطنات البشریة وعاش فیه الإنسان المعروف باسم "نیاندرتال" قبل 100 ألف عام.

وأجریت التنقیبات داخل الكھف لأول مرة خلال الفترة من بين عامي 1951 و1961 من قبل العالم الأميركي رالف سولكي الذي اكتشف أربع طبقات أثـریة متراكمة یعود تاریخھا إلى العصور الحجریة القدیمة.