"التخطيط والمساحة" بكلباء تدشن "بازار زايد الخير"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

افتتح سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، اليوم الثلاثاء، "بازار زايد الخير"، وذلك بمقر دائرة التخطيط والمساحة بالمدينة.

وأشرفت دائرة التخطيط والمساحة على تنظيم البازار الذي تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة ودائرة الإسكان، وبمشاركة عدد من دوائر القطاعين الحكومي والخاص.

شهد فعاليات الافتتاح كلاً من سعيد النقبي نائب رئيس المجلس البلدي، والمهندس خلفان الذباحي مدير بلدية كلباء، والمقدم راشد الزعابي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة، والمهندسة بشاير المنصوري مدير فرع دائرة الأشغال العامة، والمهندسة عائشة القايدي مدير فرع دائرة الإسكان، وخالد إبراهيم مدير فرع دائرة التسجيل العقاري، وحشد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية.

ويعد البازار أحد المبادرات المجتمعية للدوائر المنظمة في عام زايد، والذي تهدف من خلاله إلى إبراز إرث المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وترسيخاً لنهجه في نشر ثقافة العمل الخيري والإنساني.

تضمن البازار عدداً من الأجنحة لمختلف الدوائر ومؤسسات القطاع الخاص، وتنوعت بين الأعمال والمشغولات اليدوية، والهدايا التذكارية، والمأكولات، والأعمال الفنية، وغيرها من منتجات تم الإعلان عن تخصيص ريعها من مبيعات للتبرع للمؤسسات الخيرية والإنسانية.

على هامش حفل الافتتاح، شهد رؤساء ومديرو الدوائر الحكومية بكلباء، بقاعة اجتماعات دائرة التخطيط والمساحة، محاضرة تفاعلية عن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، تبارى خلالها الحضور في إلقاء كلمة عن مآثره ومناقبه الخالدة.