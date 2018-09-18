"الشارقة للعمل التطوعي" تطلق مجلة "المتطوع الصغير"

الشارقة 24:

ضمن برامجها التوعوية الموجهة لفئة الأطفال؛ أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي مجلتها التي تحمل اسم "المتطوع الصغير"، والمُخصصة لشريحة الأطفال لنشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية عندهم، في قالب توعوي وتثقيفي وترفيهي يغرس قيم العمل التطوعي لديهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في محمية واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام في الدولة، للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من مجلة "المتطوع الصغير"، وهي مجلة الأولى من نوعها المتخصصة في مجال العمل التطوعي موجهة للأطفال، بحضور فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، وجاسم الحمادي أمين عام الجائزة.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن المجلة تعد إحدى مبادرات الجائزة المختصة في مجال العمل التطوعي الموجهة للأطفال، وهي مجلة المتطوع الصغير، ضمن استراتيجية الجائزة 2017-2019، بهدف نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع لكافة الفئات ومن أبرزها فئة الأطفال وصغار السن.

مجلة مخصصة لما هم دون الـ 13

وأضافت البلوشي، أن مجلة المتطوع الصغير مخصصة لما هم دون سن 13، وستكون فصلية كل 3 شهور بواقع 4 نسخ خلال العام، وستكون متوفرة ومتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، بالإضافة إلى المنصات الخاصة بالجائزة والمراكز التي تهتم بالطفولة.

وتابعت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ إن أهمية إطلاق هذه النسخة من المجلة المتخصصة تأتي من أجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الجيل الناشئ في وقت مبكر، من خلال إبراز الدور التطوعي وترسيخ مفاهيم العطاء وقيمه البناءة عبر المحتوى المتنوع التي تناولته المجلة، والتي تهدف إلى بناء جيل متكاتف ومتعاضد محب للعطاء وخدمة المجتمع.

وأشارت فاطمة البلوشي؛ إلى أن "الجائزة" تحرص من خلال مختلف برامجها التوعوية التي تستهدف الأطفال، لمواكبة الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي زرعها سموه منذ عقود إلى العناية بالطفولة وتعزيز كل ما من شأنه أن يسهم في التنشئة الصحية والسليمة لأجيال المستقبل، ليكونوا أفراداً ناجحين يسهمون في تنمية الوطن المجتمعية.

وأكدت البلوشي؛ أنه تم استخدام النهج المتبع في إعداد المجلات المتخصصة، والتي واحتوت على عدد من الأبواب من خلال الرسومات التعبيرية التي ركزت على عناصر الصورة والرسومات الحوارية والقصصية، إلى جانب الإرشادات التوعوية، والمعلومات التثقيفية العامة والمتخصصة، لإبراز الجانب التشويقي لدى قرائها من الأطفال، لتنسجم مع الأهداف التي أطلقت من أجلها.

واحتوت المجلة على عدد من العناوين تمثلت في؛ "يوميات سيف وريم" وهي قصة يدور واقعها داخل الأسرة لإبراز دور الأبوين في التأثير الإيجابي على الأطفال، فيما سلط باب "شكراً بابا سلطان" الضوء على "الشارقة مدينة صديقة للطفل"، أما باب "شارقتي الجميلة" فيبرز المعالم الترفيهية للأطفال التي تتميز بها الشارقة، إلى جانب عناوين "أنا المتطوع" و "مهنتي اليوم" و "حكايات جميلة" و "عون وذوي الإعاقة" و "لنلعب معاً" و "عالم التسلية" فضلاً عن "مسابقة العدد".

ويتم توزيع المجلة من خلال المراكز والمنشئات المهتمة بالطفل في إمارة الشارقة، وكذلك يتم توزيعها عند منصات الجائزة التي تشارك بها خلال المعارض كمهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب ويمكن الحصول على نسخة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.